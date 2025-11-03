Incidente sul lavoro nelle campagne di Tergu, direzione Nulvi. Un allevatore di 51 anni di Sennori ha perso il controllo del trattore schiantandosi contro un albero.

La tragedia nell'agro, sulla provinciale 29, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassari per soccorrere il conducente del mezzo agricolo che, a seguito dell'impatto, si è ribaltato cadendo in una scarpata.

Complesse le operazioni di soccorso e recupero per estrarre l'uomo, finito sotto le ruote. L'allevatore è morto prima di essere trasferito all'ospedale civile di Sassari.

Sul posto l'equipe medica a bordo dell'elisoccorso Areus che ha cercato di rianimarlo senza risultato. L'uomo è andato in arresto cardiaco. Sul posto anche il 118 e i carabinieri e il personale Spresal.

***Notizia in aggiornamento***



