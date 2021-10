Possono ufficialmente partire le attività delle amministrazioni comunali di Nughedu San Nicolò e Bulzi. Il consiglio comunale d'insediamento del sindaco del centro del Monte Acuto, Michele Carboni, unico candidato alla carica di primo cittadino, si terrà questa sera alle 19, nella sala consiliare intitolata ad Angela e Maria Fresu.

Per l'occasione saranno resi noti anche i nomi dei componenti della Giunta comunale. “Un risultato oltre ogni più rosea aspettativa – ha dichiarato Carboni –, un intera comunità coinvolta ed un clima di festa e serenità che non può che rendere tutti orgogliosi della maturità dimostrata. Mi preme ringraziare tutti i nughedesi per questo grande attestato di stima frutto del lavoro di un gruppo, quello uscente, a cui tutti, io per primo, dobbiamo moltissimo. Ringrazio i ragazzi appena eletti per l’impegno dei giorni trascorsi e per quanto saranno capaci di dare al paese, senza alcun dubbio, nei prossimi anni. I dipendenti per l’instancabile lavoro di questi anni e soprattutto di questi ultimi giorni”.

Il nuovo sindaco di Bulzi, Bernardo Obinu, che con la sua lista “Per Bulzi” ha avuto la meglio su Pietro Piga, capolista di “Bulzi in su coro”, si insedierà il 29 ottobre alle 16. Obinu prende il posto del sindaco Edoardo Multineddu, sindaco in questi ultimi cinque anni e con varie consiliature alle spalle, che in questa tornata elettorale ha deciso di non essere della partita.

Il sindaco di Martis, Tiziano Lasia, riconfermato alla guida del paese dell'Anglona, ha nominato la Giunta comunale. Antonello Brunu, che sarà anche il vice sindaco, avrà le deleghe per la promozione del territorio, ecologia, ambiente, verde pubblico, politiche energetiche, beni culturali e turismo. Melissa Elena Giuseppina Pola si occuperà di spettacolo, attività socio culturali, biblioteca, cultura, pubblica istruzione, Pari opportunità e Politiche familiari.

