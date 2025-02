Grandi manovre in Piazza dei Mercati, il quartier generale dello stilista Antonio Marras, in attesa dell’arrivo di Sharon Stone. Al posto delle erbacce sono spuntati degli alberi di limone.

L’attrice dovrebbe arrivare ad Alghero già oggi, ospite del gruppo Veronesi che nel 2022 ha rilevato il marchio Antonio Marras.

La diva, già ospite d’onore alla sfilata del designer algherese per la Milano Fashion Week, proverà alcuni abiti in atelier per poi lavorare a uno shooting fotografico per le vie del centro storico durante la giornata di sabato.

Il sindaco Raimondo Cacciotto avrà modo di riceverla per portarle i saluti della città, insieme ad un omaggio: una collana di corallo.

Sharon Stone dovrebbe alloggiare all’hotel Villa Las Tronas, un tempo residenza dei reali d’Italia durante le loro vacanze in Sardegna.

