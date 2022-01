Sfrecciava sulla Sassari-Olbia a 193 km/h, velocità che è stata immortalata dall’apparecchiatura Telelaser Trucam in dotazione alla Polizia stradale. L’uomo, al volante di un’auto di grossa cilindrata, è una delle varie persone finite nei guai nelle ultime settimane nel corso dei servizi relativi ai controlli finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali. Oltre a lui, ad esempio, sono stati individuati automobilisti che non hanno rispettato i limiti di velocità sulla Statale 291 (Sassari-Alghero) e sulla Carlo Felice.

Solo nel 2021, la Sezione Polizia Stradale di Sassari ha decurtato 18.851 punti, ritirato 757 patenti e 463 carte di circolazione. Le violazioni per eccesso di velocità sono state 1.079 di cui oltre 100 con velocità superiori a 60 km/h il limite consentito; mentre sono state contestate 395 violazioni per mancanza della copertura assicurativa e 108 violazioni per aver guidato senza patente, perché mai conseguita o revocata.

Inoltre sono state contestate 1000 infrazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 200 per aver utilizzato il telefono cellulare durante la guida. I conducenti sanzionati per essersi messi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti sono stati 228.

