Severino, star dell'Asinara, è sempre più popolare, anche a livello internazionale. È inoltre uno dei pochi asinelli al mondo ad avere una pagina Facebook "Severino il boss dell'Asinara". E boss infatti lo è sempre stato, nella sua Campo Perdu, parte pianeggiante e centrale dell'isola, dove per tanto tempo ha vissuto incontrastato e dove da qualche anno nella conquista ha dovuto cedere il passo ad asinelli più giovani di lui. Anche se Severino ancora non si è rassegnato, pur avendo, come noto a tutti, da poco compiuto 29 anni e tale evento, anche mediatico, ha accresciuto la sua fama.

«La notorietà di Severino si sta diffondendo a macchia d'olio - racconta una guida del parco -. Diversi turisti, anche stranieri, appena mettono piede sull'isola ci chiedono di lui e vogliono assolutamente fermarsi a Campo Perdu per fare una foto insieme. Severino è sempre più abituato e si concede volentieri, anche se noi stiamo attenti che non mangi troppo. I turisti successivamente, appena possono, mettono il loro ambito cimelio sui social».

Sono tantissimi gli asinelli presenti sull'isola Asinara, compresi gli asinelli albini, geneticamente meno forti di quelli grigi. E perciò anch'essi molto attentamente monitorati.



