La benedizione delle Palme, i riti della processione e de S’Iscravamentu, dove fede e tradizione si incontrano e danno inizio alla Settimana Santa nella basilica dei Santi Martiri Gavino, Proto e Gianuario a Porto Torres.

Un programma di eventi religiosi che cominciano domenica, 29 marzo alle 9.30, con la benedizione delle Palme presso la piazza Martiri Turritani, un momento particolarmente sentito a cui seguirà la processione in direzione della chiesa romanica dove verrà celebrata la messa della passione del Signore.

Giovedì 2 aprile alle 18 la santa messa “In Coena Domini” in ricordo dell’Eucarestia e del sacerdozio cattolico; alle 21 Ora Santa di adorazione presso l’altare della Reposizione – sepolcro. Venerdì 3 aprile dalle 9 la visita alle sette chiese in basilica; alle 17 il canto della Divina Misericordia e alle 18 la solenne azione liturgica con l’adorazione della Croce, seguita dal rito de S’Iscravamentu.

Al termine la processione del Cristo morto verso la chiesa della Beata Vergine della Consolata. Sabato 4 aprile la solenne veglia pasquale dalle 21, con la benedizione del fuoco ed il canto dell’Exultet, benedizione del fonte battesimale e Santa Messa della Resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Domenica 5 aprile dopo la messa delle ore 8, la messa solenne di Pasqua e a seguire la processione de S’Incontru nella piazza della Consolata, l’ultima celebrazione è prevista alle 19 con la messa Vespertina.

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