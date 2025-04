Nel maggio del 2024 era rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Santa Teresa Gallura, mentre insieme a tre compagni di squadra si recava al ritiro per affrontare la trasferta in Corsica con la Natzionale sarda. Oggi, 300 giorni dopo, il Latte Dolce comunica che il difensore Francesco Canu ha ricevuto l’idoneità medica per tornare a giocare.

Canu, che con il sodalizio sassarese ha disputato tutta la trafila delle giovanili, vincendo anche la Junior TIM Cup, ha esordito con la Prima Squadra il 21 agosto 2022, in occasione del match di Coppa Italia di Eccellenza contro il Li Punti. In quella stagione Canu contribuisce a riportare il Sassari Calcio Latte Dolce in serie D, mentre lo scorso anno è tra i protagonisti della salvezza ottenuta ai playout.

Il sodalizio sassarese ringrazia lo staff medico - fisioterapico Fisiomed Sassari per aver permesso a Francesco la ripresa facendo sì che il terzino sassarese si lasciasse definitivamente alle spalle quanto successo lo scorso anno.

