In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’organizzazione Esplora-ti, in collaborazione con il Comune di Sennori, avvia il percorso educativo “Scegliamo di proteggere”, dedicato a bambini e bambine e ragazzi e ragazze per promuovere emozioni sane, ascolto, empatia e responsabilità emotiva. Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani a riconoscere ciò che fa stare bene e ciò che fa stare male nelle relazioni, imparando a chiedere aiuto, a rispettarsi e a proteggere sé stessi e gli altri. Per il primo appuntamento è stato scelto il 25 novembre, una data simbolica per iniziare un viaggio fatto di consapevolezza e prevenzione. Durante la giornata saranno proposte attività differenziate per fasce d’età, pensate per affrontare temi fondamentali come: ascolto attivo, gestione delle emozioni, dialogo autentico, empatia, primi segnali di una relazione non sana, rispetto verso di sé e verso gli altri, protezione reciproca. Ma il percorso non si ferma qui: il progetto proseguirà anche durante la Giornata contro il Bullismo, perché la violenza è violenza in tutte le sue forme - verbale, fisica, psicologica, emotiva, digitale - e la prevenzione resta la chiave per costruire una comunità più consapevole e capace di scegliere il rispetto ogni giorno. Attraverso attività guidate, role-playing, giochi di cooperazione e spazi di dialogo, aiuteremo bambini e ragazzi a sviluppare strumenti concreti per riconoscere emozioni, limiti, bisogni e confini.

