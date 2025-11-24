Fondi Anci a favore delle famiglie per l’utilizzo dei servizi estivi offerti nel territorio comunale di Porto Torres nell’anno 2025.

Si tratta di somme di circa 20mila euro di cui è beneficiario l’Ente e destinati ad attività socio educative rivolte ai minori. Il Comune per l’anno 2025 non ha proceduto all’organizzazione diretta di attività educative e ricreative estive destinate ai bambini residenti, scegliendo di procedere all'erogazione di un contributo economico straordinario in favore delle famiglie, come proposto dall’assessora all’Istruzione, Gavina Muzzetto.

Un intervento che consiste in un rimborso spese destinato ai nuclei familiari con figli minori di età compresa tra 3 e 17 anni che hanno usufruito dei servizi offerti dai centri estivi, servizi socio-educativi territoriali o strutture con finalità educativa e ricreativa.

La misura è subordinata alla disponibilità finanziaria e consente alle famiglie richiedenti di presentare l’istanza per l'ottenimento del sostegno economico, nei limiti delle risorse disponibili. Pertanto la somma di ventimila euro verrà distribuita a scaglioni di reddito.

© Riproduzione riservata