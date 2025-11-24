In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, anche l’aeroporto di Alghero si trasforma in un grande simbolo rosso: luci, panchine, sedie vuote, scarpette e messaggi per ricordare chi non c’è più e per spingere tutti a fare la propria parte.

La Main hall sarà immersa nella luce rossa per l’intera giornata. Al centro della hall tornerà la panchina rossa accompagnata dal totem che ne spiega il significato. Nelle aree check-in e partenze decine di sedili resteranno volutamente vuoti, riservati alle donne vittime di violenza che non potranno più occuparli: un’immagine forte e silenziosa che invita a non voltarsi dall’altra parte. Chi transita potrà fermarsi davanti al “Muro delle Parole”, uno spazio aperto dove lasciare pensieri, firme, promesse personali.

Ad Olbia iniziativa analoga, il banco check-in rosso, simbolo permanente del tema all’interno dell’aeroporto, diventerà il cuore pulsante della giornata e il banco maggiormente utilizzato. Sui ledwall verrà trasmesso in continuo il video “Mettiamo un punto”, un appello chiaro e diretto alle vittime affinché trovino il coraggio di denunciare. Nell’area Food & Beverage dell’aerostazione l’installazione delle scarpette rosse, accanto alla sedia rossa vuota, ricorderà che ogni posto vuoto ha un nome e una storia che non deve più ripetersi.









