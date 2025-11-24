È già scaduto il tempo per gioire degli effetti positivi per le mancate restrizioni idriche. Il piano di razionamento predisposto da Abbanoa, per i centri serviti dall’acquedotto del Bidighinzu, è ricominciato e giovedì riprendono le chiusure nei paesi di Ittiri, Ossi, Sorso, Sennori, Usini e Uri.

In attesa degli esiti positivi derivanti dalle ultime piogge sulle scorte degli invasi del Nord-Ovest della Sardegna (Temo, Cuga e Bidighinzu), da giovedì prossimo è necessario riprendere le restrizioni a seguito del protrarsi della siccità.

Nello scorso fine settimana, come richiesto dai sindaci, erano state sospese le restrizioni a Ittiri, Ossi, Tissi, Sorso, Sennori, Usini e Uri per compensare le chiusure causate da un guasto improvviso e poi riparato sull’acquedotto Bidighinzu.

Da giovedì ritorneranno a giorni alterni per 24 ore nei comuni con chiusure nei giorni dispari del mese (primo giorno giovedì 27); Sorso e Ossi dalle 8 alle 8 del giorno successivo; Thiesi e Usini dalle 17 alle 17 del giorno successivo. Nei comuni con le chiusure nei giorni pari del mese (primo giorno venerdì 28) si prevede a Sennori e Ittiri dalle 8 fino alle 8 del giorno successivo; Uri dalle 17 alle 17 del giorno successivo. A Tissi le interruzioni sono temporaneamente sospese perché sono in corso attività specifiche di ricerca perdite.

© Riproduzione riservata