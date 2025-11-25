Fiamme nella notte nel quartiere della Pietraia, ad Alghero. A fuoco due motociclette e due auto parcheggiate in via Alexander Fleming.

Il rogo, secondo la prima ricostruzione, sarebbe partito da una moto e, nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, il cui distaccamento si trova a breve distanza, nello stesso rione, le fiamme probabilmente alimentate dal vento hanno avvolto un’altra moto e due macchine.

Ignote le cause dell’incendio. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Alghero.

