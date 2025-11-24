Dalla giornata di oggi hanno preso servizio a Porto Torres due nuovi Medici di medicina generale, con incarico provvisorio, a cui verranno assegnati d’ufficio i pazienti, precedentemente in carico a medici andati in pensione. Si tratta della dottoressa Virginia Rocchi, che avrà un massimale limitato a 1000 pazienti in quanto iscritta al corso di formazione specifica in Medicina Generale; a lei verranno assegnati d’ufficio tutti i pazienti precedentemente in carico alla dottoressa Francesca Ruiu (cessata il 19/02/2024) e alla dottoressa Salvatorica Zirulia (cessata il 01/02/2024) e rimasti senza medico da allora. Il servizio verrà garantito il lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 16.30; mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 10.30. Per il medico Andrea Guccione, ai quali verranno assegnati d’ufficio tutti i pazienti precedentemente in carico alla dottoressa Rita Massidda (cessata il 12/06/2025), e rimasti senza medico da allora; i restanti posti verranno messi a disposizione dei cittadini residenti nell’ambito 1.2 che ne faranno richiesta. Il servizio è previsto il lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 17.30; mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30. Entrambi i medici presteranno servizio presso gli ambulatori ASCoT situati nel Poliambulatorio Andriolu di Porto Torres; Successivamente, non appena i lavori di adeguamento e di arredamento saranno completati, i medici si trasferiranno negli ambulatori di Piazza Garibaldi n. 6, nei locali concessi in comodato d’uso dal Comune di Porto Torres all’Asl n. 1 di Sassari.

© Riproduzione riservata