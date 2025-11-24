Alghero conferma l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per il servizio di igiene urbana. Dopo le verifiche previste dal Codice degli Appalti, il servizio verrà affidato al raggruppamento Ciclat Trasporti Ambiente–Sangalli Giancarlo & C., che gestirà la raccolta rifiuti per otto anni, con opzione sul nono. Il valore complessivo è di 118 milioni di euro. Avvio previsto: gennaio 2026.

«Serve un netto miglioramento, più decoro e una città pulita e accogliente», dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto. Entro 30 giorni è attesa la firma del contratto. Tra le principali novità: porta a porta su tutto il territorio, più pulizia manuale dei marciapiedi, lavaggi stradali potenziati, 400 nuovi cestini, servizio estivo esteso, doppio passaggio nel centro storico, ecocentri aperti anche la domenica, lavaggio di scalinate e piazze e contenitori smart con accesso controllato. «Un passaggio importante - aggiunge l’assessore Raniero Selva - per arrivare all’80% di differenziata e alla tariffazione puntuale». La consegna dei nuovi contenitori consentirà anche di aggiornare il database delle utenze Tari.

© Riproduzione riservata