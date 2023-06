Per gli studenti delle scuole medie di Sennori è stata una conclusione di anno scolastico all'insegna del "Gran Ballo”.

Docenti e studenti hanno salutato l’ultimo giorno di scuola con una festa organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Sassu e dall’Asd Pallacanestro Sennori nella palestra adiacente alla scuola.

Un modo gioioso di dirsi arrivederci per gli studenti che a settembre si ritroveranno in aula, e di dire addio per i ragazzi delle classi terze che dal prossimo anno frequenteranno le scuole superiori.

«Dopo la pandemia e tutte le conseguenti restrizioni degli ultimi anni, abbiamo pensato che i ragazzi avessero bisogno di un po’ di normalità e di leggerezza, ritrovarsi, stare insieme e divertirsi in maniera sana - ha dichiarato la consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili, Roberta Piredda -. Oggi è stato lanciato un messaggio molto importante, tutti i 61 ragazzi delle classi terze sono stati incoronati Re e Reginette del ballo, un po’ come si fa nei college americani. A Sennori sono stati incoronati tutti in nome dell’inclusione sociale, perché tutti sono perfetti con le loro diversità».

© Riproduzione riservata