Esperienze di vita difficili, storie che fanno riflettere,momenti di difficoltà di persone che hanno deciso di cambiare strada. La settimana scorsa si è conclusa l’esperienza a San Patrignano, la struttura che ospita giovani con problemi di dipendenza, parte del progetto WeFree - il Viaggio a San Patrignano, promossa dal Comune di Sennori in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Sorso Sennori, che ha coinvolto le studentesse e gli studenti delle classi terze della scuola secondaria.

Un percorso intenso, profondo, che è andato oltre una semplice visita didattica. Per molti entrare nella comunità di San Patrignano ha significato conoscere da vicino una realtà che da oltre quarant’anni accoglie e accompagna persone in un percorso di rinascita, offrendo strumenti concreti per costruire una nuova vita.

Gli studenti hanno ascoltato storie vere, vissuto momenti di confronto autentico e toccato con mano cosa possono causare le dipendenze, ma anche quanto sia possibile rialzarsi, cambiare strada e ricominciare. Un’esperienza forte, a tratti difficile, ma necessaria. Perché educare significa anche dare strumenti, consapevolezza e visione.

L’Amministrazione comunale, insieme all’Assessorato alla Pubblica Istruzione e all’Istituto Comprensivo, intende dare continuità a questo percorso, inserendolo nel tempo nella programmazione scolastica come opportunità formativa stabile. I ragazzi da questo viaggio sono tornati con una certezza in più: una vita migliore è possibile, e scegliere ogni giorno la strada giusta fa davvero la differenza.

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