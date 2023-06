Vanno avanti a Sennori i lavori di completamento del Parco urbano attrezzato e che riguardano il maneggio e il nuovo stadio per il calcio e l’atletica leggera di Sassari.

Dopo l’interruzione forzata del 2013 i lavori residui sono stati riassegnati con un contratto d’appalto siglato nel febbraio scorso, utilizzando un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro.

Nell’impianto sportivo polivalente di Pedru Marzeddu si procederà a interventi di manutenzione e ripristino degli elementi già realizzati e al completamento dell’intera struttura che, una volta ultimata, sarà attrezzata per il calcio e l’atletica leggera e data in gestione.

Saranno quindi eseguite le manutenzioni delle opere metalliche e murarie delle tribune e degli spogliatoi, rieseguite le impermeabilizzazioni, sostituzione di vetri e porte danneggiate da atti vandalici, recuperati o rifatti gli impianti adeguandoli alle nuove norme di sicurezza.

Gli interventi di completamento riguardano: la realizzazione dei parapetti delle tribune in parte in muratura e in parte in cristallo, le chiusure in sicurezza dei percorsi in lamiera grigliata zincata, le pavimentazioni interne ed esterne di tutta la struttura, gli intonaci esterni, altre opere di dettaglio necessarie al pieno utilizzo del complesso sportivo. Come intervento migliorativo rispetto al progetto originario sarà inoltre realizzata la copertura della tribuna.

«Sono orgoglioso che questa giunta sia riuscita ad assicurare a Sennori i finanziamenti necessari per completare il nuovo stadio polivalente e il maneggio, due opere rimaste incompiute per ragioni indipendenti dalla volontà e dalle azioni dell’amministrazione comunale. I lavori sono ripresi e a breve Sennori potrà disporre di un Parco urbano attrezzato e due impianti sportivi di livello», sottolinea Roberto Desini, assessore con delega allo Sport e ai Lavori pubblici.

Riguardo al Maneggio, i lavori riguarderanno il completamento dei sistemi di illuminazione esterna, la pulizia delle aiuole attorno alle scuderie e ai paddock esterni, il ripristino delle staccionate e delle coperture e altre manutenzioni leggere.

I lavori per il completamento del Parco urbano attrezzato, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi da contratto entro febbraio del prossimo anno.

© Riproduzione riservata