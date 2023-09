Massima trasparenza per l’intervento di bonifica dall’amianto nell’ex scuola di via Mazzini. A volerla è stata l'amministrazione comunale di Sennori che ha spiegato i dettagli dell'intervento nel corso di un Consiglio comunale aperto durante il quale progettisti, tecnici ed esperti del settore hanno risposto alle domande dei consiglieri e dei cittadini, che hanno potuto seguire la riunione in diretta streaming sul sito internet del Comune e rivolgere in tempo reale i propri interrogativi sulla pagina Facebook istituzionale.

Nella sala del Municipio, per rispondere ai quesiti sul cantiere allestito nei giorni scorsi, c’erano, fra gli altri: Mario Muggiolu, direttore tecnico e responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della Verde Vita srl, l’impresa specializzata cui è stato aggiudicato l’appalto pubblico per l’esecuzione dei lavori, l’ingegnere progettista Alessandro Sechi, l’ingegnere Giuseppe Infusini, consulente e presidente dell’Osservatorio nazionale amianto (Ona) per la sezione Calabria, i funzionari dello Spresal della Asl di Sassari.

Il sindaco Nicola Sassu ha voluto rimarcare come l’Ufficio tecnico e tutta l’amministrazione comunale abbiano lavorato con impegno ed efficienza per raggiungere quest’obiettivo e rispettare le scadenze del bando regionale attraverso il quale sono state recuperate le risorse economiche per eseguire l’intervento.

L’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Desini, e la consigliera delegata all’Ambiente, Pina Pazzola, hanno esposto le tappe che hanno portato alla chiusura della scuola e come il Comune sarà garante e supervisore affinché il cantiere rispetti tutte le norme di sicurezza ambientale.

Il capo dell’Ufficio tecnico, Francesco Urgeghe, ha quindi spiegato le modalità tecniche e operative del cantiere, che sotto la supervisione del Comune applicherà tutti gli accorgimenti necessari a garantire la massima sicurezza dei cittadini.

Il funzionamento del cantiere, in ogni aspetto tecnico e progettuale, è stato illustrato da Giuseppe Infusini, con l’ingegnere Sechi che ha spiegato l’interazione costante con lo Spresal. Infine Mario Muggiolu ha esposto il cronoprogramma dei lavori.

© Riproduzione riservata