Il Comune di Sennori ha pubblicato il bando di gara per la concessione di un locale bar-ristoro di proprietà comunale, ubicato nel compendio della Chiesa campestre di San Giovanni, destinato ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La procedura di concessione è aperta tramite il portale SardegnaCAT e le offerte devono essere presentate entro le ore 11 del 16 febbraio 2026.

Un’opportunità per valorizzare un punto di ristoro in un’area di pregio storico e culturale del territorio, contribuendo anche allo sviluppo turistico e sociale del paese. La concessione prevede la possibilità di ampliamento attraverso la realizzazione di una veranda, di un locale adibito a deposito, spogliatoi e bagni nel punto ristoro esistente.

Il progetto, da presentare all’Ufficio Tecnico del Comune, potrà essere realizzato anche in maniera parziale e sarà comunque l’unico ampliamento concedibile all’interno dell’area. L’opera realizzata al termine della concessione diventerà di proprietà del Comune senza alcun riconoscimento di natura economica. Il canone di concessione per nove anni è fissato il 38.880mila euro.

