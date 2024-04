Era stata preannunciata all’inizio della legislatura una possibile alternanza nell’esecutivo comunale di Sennori, così il sindaco Nicola Sassu ha tenuto fede agli impegni modificando a metà mandato la composizione della giunta e riassegnando le deleghe ai nuovi assessori e ai consiglieri comunali.

La carica di vicesindaco, in base alla regola che la maggioranza si è data all’inizio del mandato di assegnarla al componente della giunta che ha raccolto più voti alle elezioni, passa nelle mani di Pietro Sassu. Di seguito la composizione della Giunta e le relative deleghe assegnate agli assessori e ai consiglieri comunali. Nell’ambito dell’esecutivo Pietro Sassu, vicesindaco e assessore con deleghe ai Servizi sociali, Rapporti con le associazioni, Urbanistica e edilizia privata; Pina Pazzola, assessora con deleghe all’Ambiente e al Decoro urbano; Roberta Piredda, assessora con deleghe alle Politiche giovanili e alle Manutenzioni; Maria Antonietta Pazzola, assessora allo Sport e alle Pari opportunità; Michele Soggia, assessore con deleghe all’Agricoltura, all’Agro, all’Archeologia e alla Protezione civile. Il sindaco Sassu tiene le deleghe alla Programmazione, ai Lavori pubblici e al Personale.

Tra i consiglieri Leonarda Casu, acquisisce le deleghe alla Pubblica istruzione e alla Scuola di musica; Elena Cornalis, consigliera comunale con deleghe alla Cultura, al Turismo e alle Attività produttive; Vittorio Cossu, consigliere comunale con deleghe al Bilancio e al Patrimonio; Giovannino Mannu, consigliere comunale con deleghe alla Polizia locale, ai Servizi tecnologici e alla Viabilità. La maggioranza si è accordata anche per la nomina del nuovo presidente del Consiglio comunale, sarà Roberto Desini, e la carica gli sarà attribuita dal voto dell’assemblea nel corso della prossima seduta.

«Ringrazio gli assessori uscenti per l’impegno e la lealtà dimostrata in questa primo arco del mandato elettorale, durante il quale hanno rispettato pienamente gli accordi presi in fase programmatica, certo che onoreranno con altrettanti impegno e abnegazione il prosieguo della legislatura nel Consiglio comunale», dichiara il sindaco Nicola Sassu. «Allo stesso tempo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi assessori, i quali hanno già dimostrato la loro propensione e attenzione nello svolgere il proprio ruolo nel Consiglio comunale».

