Il Comune di Sennori apre la campagna di sterilizzazione di cani e gatti. Una procedura promossa per combattere il randagismo e il proliferare di animali con difficoltà per i canili e la cura di un numero elevato di felini.

L’avviso pubblico rivolto ai cittadini residenti per la concessione di contributi per la sterilizzazione degli animali di proprietà è stato pubblicato sul sito istituzionale. Le domande potranno essere presentate da oggi fino a venerdì 27 febbraio 2026, entro le ore 12.

Le richieste potranno essere effettuate in formato cartaceo, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sennori in Via Brigata Sassari 13, negli orari di apertura al pubblico, oppure in formato digitale tramite PEC all’indirizzo protocollo.sennori@pec.comunas.it.

La sterilizzazione potrà essere effettuata solo dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi, altrimenti il contributo non potrà essere riconosciuto. Una volta pubblicata la graduatoria, chi risulterà ammesso avrà tempo fino al 31 ottobre 2026 per effettuare l’intervento di sterilizzazione e fino al 27 novembre 2026 per presentare la fattura e richiedere l’erogazione del contributo.

