Sono iniziati, a Sennori, i lavori di bonifica dall’amianto nell’ex scuola di via Mazzini. «Si tratta di un intervento di bonifica molto delicato, per questo abbiamo deciso di garantire la massima trasparenza informando costantemente i cittadini sullo svolgimento dei lavori. Si parte con un Consiglio comunale aperto al quale invito davvero tutta la popolazione e gli enti coinvolti, e durante il quale forniremo tutte le indicazioni su come sarà allestito e funzionerà il cantiere, sulle operazioni di bonifica e di smaltimento - ha dichiarato il sindaco Nicola Sassu -. Una volta iniziati i lavori continueremo a informare la popolazione sullo stato delle opere. Abbiamo anche installato nel giardino del Comune in via Roma un led wall, un grande schermo a led, attraverso il quale terremo aggiornati i cittadini con tutte le informazioni riguardanti le analisi effettuate nell’aria, i parametri di sicurezza, e gli stati di avanzamento del cantiere durante le operazioni di rimozione amianto».

L'edificio è stato costruito nel 1974 secondo un sistema costruttivo di prefabbricazione denominato “Salvit” in elementi contenenti amianto, ed è stato chiuso dallo stesso primo cittadino nel 2017. Le classi sono state dislocate in altri plessi scolastici del paese e il Comune si è aggiudicato un finanziamento regionale da 3 milioni 500mila euro per bonificare definitivamente l’area.

Gli interventi saranno resi noti nel corso di un Consiglio comunale aperto al quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini e i rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti, e che si svolgerà lunedì 18 settembre alle 16.

È stata indetta una gara d’appalto pubblica aggiudicata alla ditta Verde Vita srl di Sassari, che ora eseguirà i lavori. La ex scuola sarà demolita seguendo un severo protocollo di sicurezza per evitare qualsiasi problema ambientale e di salute pubblica, nonché dei lavoratori impegnati nelle opere. Il materiale risultante dalla demolizione sarà smaltito seguendo le procedure di legge.

L’area completamente bonificata sarà oggetto di un successivo intervento di riqualificazione: l’amministrazione comunale ha in progetto di realizzare in quel sito un parco da collegare con le vicine aree verdi che saranno, anche queste, oggetto di riqualificazione.

© Riproduzione riservata