Ai domiciliari il 17enne che un mese fa, dopo i festeggiamenti del Carnevale a Sennori, ha preso a martellate un 22enne, Patrizio Carboni.

Tutto era partito da una lite tra due gruppi di giovani. Poi la situazione è degenerata: all’uscita del locale la vittima è stata raggiunta dall’aggressore, che lo ha colpito violentemente sul volto con un grosso martello rivestito in gomma dura, di cui si era impossessato durante una sfilata dei carri allegorici nel pomeriggio.

Il 22enne di Sorso era finito in ospedale con una frattura alla mandibola, un trauma cranico e gravi lesioni ad un occhio. I medici gli hanno diagnosticato 60 giorni di cure.

Il personale della Squadra Mobile ha sequestrato l’arma e denunciato il 17enne in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate. Pochi giorni fa il minorenne ha ricevuto il provvedimento cautelare che dispone la permanenza in casa emesso dal gip del Tribunale per i Minorenni di Sassari.

(Unioneonline/D)

