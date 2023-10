Semestene, piccolo centro del Meilogu, cerca di valorizzare il suo centro storico, che va da via Muroni sino all'area di Santa Croce. E l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Antonella Buda lo farà partecipando al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Casa Italia, relativo al finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni.

La Giunta ha già dato il suo via libera. «Si dispone già del progetto di fattibilità tecnica ed economica - si legge nella delibera - nonché del progetto definitivo che allo stato attuale si trova in avanzata fase di approvazione in sede di conferenza dei servizi da parte della Soprintendenza e dell’Ufficio Tutela Paesaggio, i quali hanno già espresso pareri favorevoli con prescrizioni».

L'importo dell'intervento è di 800mila euro: 700mila euro si cercheranno tramite la partecipazione al bando, mentre 100mila euro saranno messi in campo dallo stesso comune.

© Riproduzione riservata