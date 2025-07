Giovani di Sorso contro quelli sennoresi. Sarebbe questo uno dei retroscena dell'episodio di domenica a Sennori che ha visto l'accoltellamento di un 21enne, ricoverato in Rianimazione, e di altri coetanei.

Le tensioni tra i ragazzi dei due paesi sarebbero state preesistenti alla violenza, con altri interventi per separare le due fazioni anche da parte delle forze dell'ordine. Ma che cosa abbia originato l'aggressione resta ancora un giallo, nonostante le tante versioni circolanti, e Alessio Tonzanu, il 18enne accusato di tentato omicidio non ha risolto il mistero oggi in tribunale a Sassari. Durante la convalida infatti, davanti al gup Gian Paolo Piana, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La pm Lara Senatore ha sollecitato la conferma della misura cautelare in carcere, dove Tonzanu si trova da domenica, mentre gli avvocati della difesa Chiara Murgia e Gianluigi Poddighe hanno chiesto i domiciliari. Il giudice si è riservato la decisione.

