Sarà la dodicesima edizione di “Feste in Cantina”, la manifestazione enogastronomica nelle cantine storiche, a inaugurare il 2023 a Sedini. L’evento, che si terrà giovedì 5 gennaio, comincerà alle 19 con l’apertura degli stand e la visita alle mostre allestite dalla Pro loco. Dalle 20, nel centro storico del paese dell’Anglona, ci sarà la visita alle cantine storiche del paese scavate in parte della roccia, arricchite dalle degustazioni di vini e piatti tipici locali.

Ad allietare la serata i canti e i balli della tradizione sarda con la partecipazione del coro Logudoro di Usini.

Anche Nughedu San Nicolò non vuole essere da meno e proporrà, sabato 7 gennaio dalle 18, l’evento “Dae Magasinu in Magasinu”, manifestazione all’insegna dell’ospitalità nughedese con degustazioni itineranti per le vie del paese, musica dal vivo, prodotti tipici locali e intrattenimenti vari.

© Riproduzione riservata