Il vetro in plexiglass imbrattato con uno spray blu, scarabocchi con un pennarello indelebile e soprattutto svastiche e scritte deliranti sono il lascito di un raid notturno a danno un gioco per i bambini nei giardinetti pubblici di Sassari, di fronte all'Emiciclo Garibaldi, quindì in pieno centro. L'episodio vandalico ha lasciato allibiti i tanti fruitori del parco, comprese numerose famiglie che portano a giocare i loro figli.

Sono tanti a chiedere maggiori controlli, anche se a volte poco si può fare contro la maleducazione e l'inciviltà. Dall'Amministrazione comunale di Sassari fanno sapere "che al più presto disegni e scritte saranno cancellate".



© Riproduzione riservata