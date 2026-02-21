Una domenica dedicata alla “Giornata del pensiero”, quella in programma domani, 22 febbraio, per i gruppi scout Agesci Alghero 2, Alghero 4 e Porto Torres 1 che si riuniranno a Porto Torres per celebrare insieme la ricorrenza mondiale che unisce milioni di scout e guide nel ricordare la nascita di Baden-Powell e Olave Baden-Powell, fondatori del Movimento scout. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema dell’amicizia, intesa come forza capace di generare cambiamento, miglioramento e di lasciare tracce profonde nella società. Una giornata vissuta come occasione di incontro, collaborazione e scoperta reciproca tra bambini, ragazzi e giovani adulti dei tre gruppi. Durante la mattinata sono previsti giochi e attività specifiche per tutte le fasce d’età del percorso scout, a partire dai Castorini, e proseguire con Lupetti e Coccinelle; Esploratori e Guide oltre ai Rover e Scolte. L’attività conclusiva del pomeriggio sarà dedicata alla piantumazione di alberi e arbusti nel prato della parrocchia dello Spirito Santo: uno spazio preparato dai Rover e dalle Scolte dei tre gruppi, come segno concreto di cura per l’ambiente e impegno verso il territorio. A seguire, la comunità si riunirà per la Santa Messa, momento centrale della giornata. Al termine della celebrazione si terranno due significativi momenti con la rinnovata Colonia dei Castorini che pronuncerà il Patto, impegno che segna l’inizio ufficiale del cammino scout per i più piccoli (5-7 anni), davanti a tutto il gruppo riunito. Inoltre due ragazzi del reparto parteciperanno alla cerimonia della Promessa, che sancisce l’ingresso nella grande famiglia degli Esploratori e delle Guide (11-16 anni). La Giornata del Pensiero rappresenta uno degli eventi più importanti dello scautismo mondiale: nello stesso giorno, in ogni parte del pianeta, scout e guide riflettono su un valore condiviso e rinnovano il proprio impegno a «lasciare il mondo un po’ migliore di come l’hanno trovato».

© Riproduzione riservata