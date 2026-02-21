Il cammino verso i Focs de Sant Joan 2026 è ufficialmente iniziato. Ieri sera, nella sala conferenze de Lo Quarter, davanti a una nutrita platea, si è svolto il sorteggio che ha abbinato quartieri e borgate algheresi alle barche di vela latina e ai colori degli stendardi protagonisti della terza edizione del “Palio di Sant Joan di Vela Latina 2026”.

Prima tappa di avvicinamento alla grande festa di giugno, l’appuntamento ha sancito gli accoppiamenti che animeranno la competizione in mare. Ad aprire la serata, condotta dalla giornalista Dolores Serra, gli interventi di Ennio Asuni, presidente della Pro Loco Alghero, di Beppe Serra per la Lega Navale cittadina, di Pierfranco Tilloca (Asd Il Marinaio) e di Gavino Carta (Comitato di Quartiere La Pietraia), le realtà promotrici del Palio. Dopo i saluti istituzionali delle assessore alla Cultura e al Turismo, Raffaella Sanna e Ornella Piras, e del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, si è entrati nel vivo con il sorteggio. Sotto la regia di Marco Solinas e Salvatorangelo Sanna, tre componenti in costume del Gruppo Folk Sant Miquel–Alguer hanno estratto dalle boule gli abbinamenti finali. Al termine, consegna delle maglie ufficiali agli armatori e ai rappresentanti dei quartieri, con la simbolica consegna della maglia della Pro Loco all’assessora Piras da parte del vicepresidente Franco Puddu. Prossimo appuntamento a maggio con la consegna degli stendardi.

Gli abbinamenti 2026 (quartiere – vela latina – colore)

CARAGOL – "SANT’ANNA" – GRIGIO

CARMEN – "LUCIA" – BLU

ALGUER VELLA – "ANNINA 1920" – VERDE LIME

FERTILIA/ARENOSU – "GIOVANNA D’ARCO" – CELESTE

GUARDIA GRAN/COREA – "MARCELLA" – GIALLO

ALGHERO SUD – "PAOLINA 1957" – ROSA

LA PEDRERA – "RAFFAELLINA" – SABBIA

MARISTELLA – "PENELOPE" – FUCSIA

PIVARADA – "LUCHIANNA" – ARANCIO

SANTA MARIA LA PALMA – "RAFAEL" – NERO

SA SEGADA/TANCA FARRÀ – "BENEDETTA" – ROSSO

SANT’AGUSTÍ – "SANTA BARBARA" – VERDE BANDIERA

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Alghero, dalla Lega Navale Italiana – sezione di Alghero, dall’Asd Il Marinaio e dal Comitato della Pietraia, con la partecipazione dei comitati di quartiere e dei Centri Commerciali Naturali cittadini. Fondamentale il sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco di Porto Conte, della Camera di Commercio di Sassari, del Consorzio Porto di Alghero, del Banco di Sardegna e dell’Assessorato regionale al Turismo.

