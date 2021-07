Schianto tra auto alla periferia di Sorso. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in prossimità del villaggio turistico Eden Beach: un’auto si è ribaltata strisciando sull’asfalto dopo essersi scontrata con un’altra vettura che fuoriusciva dall’incrocio.

Lievemente feriti i due conducenti, soccorsi dal personale sanitario di Sardegna Emergenza che li ha accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale del Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per la messa in sicurezza della strada e i carabinieri per i rilievi dovuti.

