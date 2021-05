Curva dei contagi da coronavirus in calo a Usini. Secondo quanto comunicato dal sindaco Antonio Brundu, scende a quattro il numero delle persone che lottano contro il Covid-19. Uno in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. L'altra buona notizia è che non ci sono più persone in quarantena.

“Non si è verificato nessun nuovo contagio nella settimana appena conclusa e, pertanto, il quadro epidemiologico è in netto miglioramento – ha dichiarato il primo cittadino -. Manteniamo alta la guardia e continuiamo a rispettare le regole.

Scende il numero delle persone positive anche a Nulvi, ora a tre. Sei persone sono tate dichiarate guarite.

Giave, piccolo centro del Meilogu resta Covid-free. Sabato sono stati vaccinati 74 cittadini tra persona fragili e caregiver. “Sono veramente contento e soddisfatto – ha sottolineato il sindaco, Gian Mario Chessa -. Teniamo alto il livello di attenzione e continuiamo a rispettare le regole”.

Intanto nell'Hub di Bonorva sono state già vaccinate quasi 2.500 persone. “Sono veramente soddisfatto per una macchina ormai collaudata che, in attesa dei richiami, ha praticamente messo in sicurezza le fasce più fragili, ma anche una grande fatica – ha specificato il sindaco, Massimo D'Agostino -. Ora cerchiamo di capire se e come avremo disponibilità di vaccini per organizzare una campagna più costante e regolare per le restanti fasce”.

