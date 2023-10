Scambio e collaborazione tra il club Inner Wheel di Porto Torres e il club di Ajaccio. Quest’ultima fa parte del distretto 153 che oltre la Corsica comprende il sud della Francia, Marocco e Tunisia. In un clima di festosa amicizia le due realtà hanno avuto modo di confrontarsi e ribadire quanto le socie Inner Wheel di ogni parte del mondo siano legate da principi comuni, fra i quali la vera amicizia, fondamento principale del nostro sodalizio.

Dopo l'ascolto degli inni e i saluti delle due presidenti, Pina Acciaro per il club di Porto Torres e Monique Adamski per il club di Ajaccio, la vice presidente Rita Sechi, artefice di questo contatto, ha illustrato alcune delle attività più salienti del club turritano nel corso di questi 32 anni di attività. Il saluto della tesoriera del distretto 208 Eneide Muscas e della tesoriera del distretto 153 Simone Guerrini ha preceduto la conviviale.

In seguito lo scambio dei guidoncini, dei doni offerti alle presidenti nonché alla nostra cara Eneide Muscas che con entusiasmo ha partecipato a questo evento così importante del nostro club si è passati alla lettura e scambio delle pergamene con le relative firme sigillando così questo nostro primo incontro nel desiderio di ricambiare presto la visita. «La vicinanza tra le nostre due isole geograficamente vicine ma appartenenti a due nazionalità diverse», sottolinea Carboni, «mostra quanto sia importante promuovere la comprensione internazionale che accomuna le socie Inner Wheel del mondo intero».

La giornata successiva è iniziata con la visita guidata della città di Alghero, dove hanno ammirato gli antichi palazzi in stile spagnolo che si affacciano su piazza Civica, salotto della città. La visita a Porto Torres, come sempre guidata dalla nostra vice presidente Rita ha interessato la visita alla basilica di San Gavino e la sua cripta.

