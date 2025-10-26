Una camminata solidale di 6 km che unisce sport e inclusione. È “Walking for life”, in programma oggi, domenica 26 ottobre a Platamona (Sassari), a favore delle associazioni di volontariato impegnate nel sociale e nell’assistenza alle persone diversamente abili.

La partenza è prevista alle 10 dalla Rotonda di Platamona mentre il ritrovo si terrà alle 9.30. L’evento è organizzato da Walter Falchi, titolare della SSD Social&Sports e presidente del Comitato MSP Italia Sassari, insieme a Lidia Russu, Event&Congress manager della Lirù Eventi, con il patrocinio del Comune di Sassari, la partecipazione attiva di numerose associazioni umanitarie e il sostegno degli sponsor.

Alle 11.30 ci sarà la presentazione delle associazioni e l’estrazione dei premi e, in seguito, il pranzo solidale condiviso. La partecipazione è aperta a tutti, dalle famiglie ai gruppi sportivi alle realtà umanitarie ai singoli cittadini. Sarà anche l’occasione di fare rete tra le 24 associazioni presenti a questa edizione.

