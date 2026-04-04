Schiaffeggia il padre e finisce in carcere. Ieri a Sassari la polizia di Stato è intervenuta in seguito alla segnalazione di un violento diverbio in un'abitazione.

I genitori di un 30enne hanno denunciato i maltrattamenti subiti dal figlio: continue pressioni psicologiche e sempre più insistenti richieste di denaro per comprare alcol, da cui il giovane sarebbe dipendente.

E nell'ultima occasione, secondo quanto raccontato dai genitori, il 30enne avrebbe dato uno schiaffo al padre. L'accusa di maltrattamenti non è nuova per l'indagato che ha già un precedente analogo, che potrebbe aver pesato sulla decisione della giudice Valentina Nuvoli, che ha disposto per l’uomo, difeso dagli avvocati Luigi Conti e Gianluigi Poddighe, la custodia cautelare in carcere.



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