Oltre ventimila presenze in due giornate e una città intera trasformata in un grande museo diffuso. La 24^ edizione di Monumenti Aperti conferma ad Alghero il proprio successo e consolida numeri in costante crescita, grazie alla collaborazione tra Comune, Fondazione, associazione Imago Mundi, scuole, associazioni e centinaia di volontari.

L’evento ha coinvolto 31 siti e 9 itinerari, richiamando visitatori da tutta la Sardegna e regalando ancora una volta immagini di grande partecipazione nei luoghi simbolo della città. Cuore pulsante dell’evento sono stati gli oltre 1.500 tra volontarie e volontari, studentesse, studenti, insegnanti e associazioni impegnati nell’accoglienza e nelle visite guidate. Tra i siti più visitati spicca il record della Casa di Reclusione “G. Tommasiello”, che ha registrato 1336 visitatori, seguita dal Museo del Corallo con 1220 presenze e dalla Torre di San Giovanni con 1100 ingressi.

Grande interesse anche per gli itinerari tematici, in particolare quello dedicato ai bombardamenti del 1943, con circa 400 partecipanti, e il percorso dei pescatori, che ha attirato 350 visitatori.





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