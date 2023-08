Divieto temporaneo di balneazione nel mare di Porto Palmas, il tratto del litorale di Sassari diventato off limits per la eccessiva presenza di batteri fecali, quali Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali. A firmare l’ordinanza di interdizione che proibisce di fare il bagno nelle acque dell’arenile, tra i più frequentati del mare dell’Argentiera, è il sindaco di Sassari, Nanni Campus.

Parametri che superano i limiti normativi previsti, come risulta dalle analisi eseguiti dell’Arpa Sardegna – Dipartimento di Sassari, che ha effettuato il monitoraggio nella zona interessata.

Il provvedimento è stato emesso a causa della potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica, che impone l’adozione di misure di delimitazione delle zone vietate alla balneazione per evitare un impatto negativo sulla salute dei bagnanti. Il Comune provvederà ad informare gli utenti tramite segnali di divieto posizionati in zona ben visibile, nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

