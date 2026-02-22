Incidente stradale a Sassari in via Gramsci alle 7.45.

Per cause in corso di accertamento, una autovettura con due persone a bordo, carambolava e andava a finire la sua corsa nei piloni della pubblicità, danneggiando alcune colonnine dell’energia elettrica.

Sul posto i vigili del fuoco, che mettevano in sicurezza l'area, la polizia locale e il 118. L'ambulanza ha condotto una delle due persone al pronto soccorso. 

