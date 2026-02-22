L’istituto superiore Mario Paglietti di Porto Torres avvia i laboratori sulla Intelligenza artificiale, percorsi inseriti all’interno della Rete per la Media Education e sostenuti dalla Fondazione di Sardegna. La scuola ha disegnato un percorso unico suddiviso in due grandi direttrici a partire da come capire la tecnologia (Basi e Logica). Per comprendere come "pensa" un'IA e in quale modo viene addestrata una rete neurale, lunedì 23 febbraio, dalle 15 alle 17, verrà avviato il percorso curato dal professor Pietro Ruiu (Ingegneria Informatica - UniSS) dal titolo "IA Generativa: architettura, capacità e limiti dei Large Language Models".

Si proseguirà con le lezioni sul rapporto tra tecnologia e humanitas, due appuntamenti per riflettere sulle prospettive pedagogiche e sul senso dell'essere umani nell'era digitale. Giovedì 26 marzo dalle 15 alle 17, il docente Luca Mari della Università Liuc, autore di "L’intelligenza artificiale di Platone", curerà il laboratorio dal titolo "Introduzione all’IA e sue prospettive pedagogiche".

Giovedì 7 maggio dalle 15 alle 17 saranno i docenti Stefano Moriggi dell’Universita’ Milano Bicocca e Mario Pireddu dell’Università della Tuscia a fare da relatori sul “Perché la tecnologia ci rende umani”. Un'occasione per gli studenti di confrontarsi con i massimi esperti del settore e costruire un pensiero critico sul futuro.

