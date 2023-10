Una decisione che fa scuola.

La giudice del tribunale di Sassari Valentina Nuvoli ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea di una questione relativa al reddito di cittadinanza percepito da una donna nigeriana che abita proprio a Sassari.

La signora è imputata perché avrebbe fatto false dichiarazioni per ottenere la misura di sostegno, in particolare sulla condizione dei dieci anni di residenza, che non aveva, per accedere alla misura da lei percepita tra il 2020 e il 2021 e poi sospesa.

Ma su questo punto il suo legale, Giuseppe Onorato, ha invece sollevato una eccezione, per la prima volta in Italia, facendo riferimento alla normativa europea e alla condizione di rifugiata della 31enne che ha ricevuto l'asilo politico.

Visto il suo status infatti quei dieci anni stabiliti dalla legge italiana potrebbero ora essere considerati una norma discriminatoria secondo le disposizioni vigenti nel Vecchio Continente.

Adesso, in attesa della decisione della Corte, il processo penale è stato sospeso.

