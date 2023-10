Ha preso ufficialmente il via questa mattina, negli spazi di Promocamera a Predda Niedda, a Sassari, la quinta edizione di Promo Autunno, la fiera regionale del Nord Sardegna organizzata dalla Claudio Rotunno Events Designer, che proseguirà sabato e domenica dalle 9 alle 21.

Al taglio del nastro, oltre allo stesso Rotunno, erano presenti l'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro , il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, il presidente di Promocamera Francesco Carboni e la vicepresidente della Camera di Commercio Maria Amelia Lai. Ad accompagnare il debutto dell'evento è stato il Terzo Reggimento Bersaglieri di stanza a Teulada la cui fanfara ha eseguito l'inno nazionale e quello dei Dimonios .

«Tre anni di Covid non ci hanno demoralizzato. Siamo ripartiti con rinnovato slancio facendo un sold-out fantastico. Promo Autunno è ormai un must a cui tutti vogliono partecipare, infatti abbiamo una lunga lista d'attesa», queste le parole di Rotunno.

Per il primo cittadino sassarese: «Promo Autunno è un evento identitario in cui dobbiamo mettere in mostra tutte quelle qualità di Sassari e del territorio che noi stessi non sempre riconosciamo. La manifestazione, oltre a evidenziare le capacità di Claudio Rotunno, rappresenta una vetrina per Sassari e la Sardegna. Spero che questo evento ci insegni a investire sul nostro futuro»

A detta di Maria Amelia Lai «la Camera di Commercio è sempre al fianco di imprese e territorio perché si incontrino e possano trasformare questa occasione in sviluppo economico. Siamo stati parte attiva nella riuscita dell'evento grazie ai voucher elargiti alle aziende».

«Siamo qui per sostenere - ha affermato Antonio Moro - l'impegno a favore degli eventi di crescita e promozione per l'intera Sardegna. La fiera è uno di questi e rappresenta una grande occasione di rilancio per il nord-ovest dell'isola, i suoi imprenditori, commercianti e artigiani».

Intanto c'è già grande attesa per l'arrivo della madrina dell'evento, Anna Falchi.

Media partner di Promo Autunno torna il Gruppo L’Unione Sarda, presente in fiera con Radiolina, collegamenti con i tg di Videolina, proposte dedicate per chi sceglie di abbonarsi e uno stand riservato alle iniziative editoriali del Gruppo - fra le altre Club Unione - e di Sardinia eCommerce.

© Riproduzione riservata