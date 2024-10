Il Comune batte cassa con la Regione per gli impianti sportivi. Con una delibera, approvata oggi dalla Giunta, si chiedono un milione di euro per lo stadio “Vanni Sanna” e il circolo tennistico “Antonio Bozzo”, 290.000 euro per il pattinodromo e l’Accademia Tennis e 210.000 euro per l’impianto sportivo “Sacro Cuore”.

In questo modo l’amministrazione comunale risponde all’avviso del direttore del Servizio Sport dell’assessorato regionale destinato a finanziamenti per la riqualificazione su impianti e complessi sportivi. Un modo per intercettare così parte dei 50 milioni stanziati dalla governance isolana per il cofinanziamento di opere volte all’adeguamento, al completamento, alla ristrutturazione e all’ampliamento di impianti sportivi di proprietà pubblica.

Tra gli interventi messi in cantiere dal Comune c’è quello per il “Vanni Sanna”, che va adeguato alle norme federali e di cui vanno riqualificati gli spazi e i servizi di supporto all’attività sportiva del complesso in cui si trova pure la Torres Tennis. Lavori simili sono in programma anche per il pattinodromo, l’Accademia Tennis di via Rockfeller e sulla palestra e l’impianto di calcio a cinque di piazza Sacro Cuore: 1 milione e 650.000 euro il costo totale degli interventi, che l’amministrazione cofinanzierà per 150.000 euro e auspica di ottenere il restante milione e mezzo da Cagliari.

«Le tre strutture si trovano in aree della città differenti», afferma Salvatore Sanna, assessore ai Lavori Pubblici, «e assolvono a funzioni differenti ma complementari. Nel caso del Sacro Cuore c’è già il progetto esecutivo, e questo costituisce un elemento di premialità. Per gli altri due gli uffici stanno ultimando il piano di fattibilità tecnica ed economica tenendo conto della loro importanza e del significativo intervento di restyling che richiedono».

