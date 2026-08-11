Via libera, oggi in giunta a Sassari, alla revisione del progetto per la ristrutturazione del vecchio mercato civico. Approvato l’atto di indirizzo servirà solo il semaforo verde della Soprintendenza per far riprendere i lavori e concluderli, questo l’auspicio, nel 2027. È trascorso un quinquennio dal sì al progetto esecutivo mentre una decade si è conclusa dall’aver intercettato i 6 milioni di euro dei fondi Iti. In tutti questi anni ci sono stati l’adozione del secondo atto aggiuntivo della Convenzione per l’attuazione delle politiche integrate di rigenerazione urbana e inclusione sociale del Por Fesr 2014-2020 e del Por Fse FSE 2014-2020, che ha avuto luogo lo scorso 27 luglio.

Nell’occasione la Regione Sardegna ha assicurato la copertura finanziaria dell’intervento. Il cantiere, nel frattempo, è stato sospeso per alcuni rinvenimenti archeologici e per la necessità di spostare impianti e canalizzazioni dei servizi pubblici. Intanto, dopo che gli operatori del mercato hanno manifestato il desiderio di restare nella parte sottostante, l’esecutivo Mascia ha deciso di tracciare un’altra rotta ritrovando il motore originario dell’Iti. Quando si era deciso di “assegnare al mercato storico le funzioni sia di luogo di incontro e aggregazione, sia di volano per le attività commerciali del centro storico e del mercato stesso».

Così è stata rimodulata l’idea della struttura, scegliendo di realizzare uno spazio coperto ma non chiuso, in cui dare vita a un luogo pensato non solo per la vendita ma anche per il consumo e la valorizzazione delle produzioni locali oltre che per iniziative culturali. «Vogliamo che il mercato diventi l’epicentro di un processo di rivitalizzazione che coinvolga l’intero centro storico - dichiara il sindaco, Giuseppe Mascia - e il tessuto commerciale ed economico di un’area più ampia, assolvendo anche alla funzione di attrattore turistico e da polo per la valorizzazione delle nostre eccellenze». «Anche in questo caso - aggiunge l’assessore Salvatore Sanna - va elogiato il lavoro del settore Lavori pubblici, finalizzato a recuperare il tempo perduto pur accogliendo il cambio di paradigma promosso da questa amministrazione».

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