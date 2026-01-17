Sassari, un'altra spaccata in largo Cavallotti: indaga la poliziaPreso di mira un negozio di abbigliamento, ma il colpo fallisce: ennesimo episodio in città
Un'altra spaccata a Sassari.
Stanotte in largo Cavallotti alcuni ignoti hanno tentato di entrare nel negozio Martino Midali usando una grossa pietra. L'intento non è riuscito nonostante i vetri si siano in parte incrinati.
Sul posto la polizia di Stato che sta indagando su quanto avvenuto.
Nei giorni scorsi era stato preso di mira il bar Caff&miciclo all'Emiciclo Garibaldi. Due persone incappucciate avevano sfondato la vetrata di ingresso con una grossa pietra portando via il fondo cassa, meno di 100 euro: un furto che era avvenuto in posizione centrale tra diversi locali dotati di telecamere.