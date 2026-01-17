Un'altra spaccata a Sassari.

Stanotte in largo Cavallotti alcuni ignoti hanno tentato di entrare nel negozio Martino Midali usando una grossa pietra. L'intento non è riuscito nonostante i vetri si siano in parte incrinati.

Sul posto la polizia di Stato che sta indagando su quanto avvenuto.

Spaccata in largo Cavallotti

Nei giorni scorsi era stato preso di mira il bar Caff&miciclo all'Emiciclo Garibaldi. Due persone incappucciate avevano sfondato la vetrata di ingresso con una grossa pietra portando via il fondo cassa, meno di 100 euro: un furto che era avvenuto in posizione centrale tra diversi locali dotati di telecamere.

