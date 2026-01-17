Un'altra spaccata a Sassari.

Stanotte in largo Cavallotti alcuni ignoti hanno tentato di entrare nel negozio Martino Midali usando una grossa pietra. L'intento non è riuscito nonostante i vetri si siano in parte incrinati.

Sul posto la polizia di Stato che sta indagando su quanto avvenuto.

La vetrata danneggiata in largo Cavallotti (Foto: Floris)
La vetrata danneggiata in largo Cavallotti (Foto: Floris)
Spaccata in largo Cavallotti

 

Nei giorni scorsi  era stato preso di mira  il bar Caff&miciclo all'Emiciclo Garibaldi. Due persone incappucciate avevano sfondato la vetrata di ingresso con una grossa pietra portando via il fondo cassa, meno di 100 euro: un furto che era avvenuto in posizione centrale tra diversi locali dotati di telecamere. 

© Riproduzione riservata