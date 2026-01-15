Meno di 100 euro rubati e un migliaio di euro di danni. L'ennesima spaccata a Sassari ha preso di mira stanotte il bar Caff&miciclo all'Emiciclo Garibaldi. Due persone incappucciate hanno sfondato la vetrata di ingresso con una grossa pietra portando via il fondo cassa, meno di 100 euro appunto.

Un furto avvenuto in posizione centrale tra diversi locali dotati di telecamere e che potrebbero fornire indicazioni importanti ai carabinieri. Il sospetto è che gli autori della spaccata possano essere gli stessi di quelle recenti in viale Umberto e Viale Trieste, dove sono state colpite due pizzerie.

«Come categoria», afferma Alberto Fois, proprietario del bar, e presidente territoriale Confcommercio e di Fipe Nord-Ovest, «siamo preoccupati. Ciclicamente a Sassari avvengono fenomeni di questo tipo. Mi auguro che i carabinieri prendano i ladri».

