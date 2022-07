Il Lido Punta Bianca, all'inizio della spiaggia di Platamona, nel territorio di Sassari appena superato il confine di Porto Torres, era sino a qualche anno fa una delle perle del litorale del nord Sardegna. Poi l'inesorabile declino e l'abbandono definitivo nel 2020, a causa dell'inizio della pandemia. Il ristorante e i locali commerciali sono rimasti chiusi e diventati facile preda dei vandali, che hanno rovinato tutto. A questo si è aggiunta una concessione demaniale oramai scaduta.

Una veduta esterna di Punta Bianca a Sassari (L'Unione Sarda - Tellini)

Per cui nessun imprenditore si è assunto la responsabilità di rilanciare l'ex perla turistica, a parte una piccola attività aperta da giovani temerari. Ma non basta. Le istituzioni pubbliche nel frattempo sono rimaste immobili e non hanno emesso alcun bando per il rilancio.

Per il Lido Punta Bianca continua quindi l'agonia: tra desolazione e indifferenza. La spiaggia attigua è sempre frequentata, il tratto di mare è infatti bellissimo e cristallino. Peccato per lo spettacolo circostante: un'occasione mancata per il rilancio turistico di un angolo paradisiaco di Sardegna.



