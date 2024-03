Una borsa di studio che porti il suo nome, quello di Elisa Riccobono, la quindicenne vittima dell’incidente in moto accaduto la sera del 29 febbraio del 2020 a Li Punti, nella frazione di Sassari.

In sua memoria la mamma, Gavina Cubeddu, ha deciso di organizzare una lotteria di beneficenza, il cui ricavato consentirà la realizzazione di un progetto per una borsa di studio da destinare agli studenti delle classi quinte del liceo scientifico sportivo “Mario Paglietti” di Porto Torres. È lì che ha lasciato la sua impronta, il suo sorriso, la sua voglia di completare un percorso di studi che aveva scelto e condiviso con altri compagni di classe.

«È proprio lì che ha lasciato vivo il suo ricordo, dove voleva concludere il percorso scolastico e diplomarsi», spiega la mamma, «un luogo che racconta un pezzo della sua breve vita, vissuta con passione e gioia. La borsa di studio contribuirà a mantenere il suo ricordo per tutto quello che è stata per noi».

Nel 2023 al termine dell’anno scolastico i dirigenti del Paglietti, insieme ai docenti della ragazza scomparsa, alla presenza dei compagni di classe appena sostenuto l'esame di maturità, consegnarono il diploma ad honorem di Elisa ai suoi genitori, Pierpaolo Riccobono e Gavina Cubeddu, un dono per tenerla viva nel cuore di chi l’ha amata, per il suo sorriso, per quello che aveva dato e che avrebbe potuto dare ancora.

Il progetto della borsa di studio verrà perfezionato in accordo con la dirigenza scolastica del Paglietti. L’estrazione dei biglietti della lotteria si terrà il 29 giugno in occasione dell’Eli’s Day, evento dedicato ad Elisa.

