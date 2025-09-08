Trovato morto un quarantunenne a Sassari. La scoperta del corpo senza vita è avvenuta stamattina in largo del Vaglio, in centro storico.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Si indaga sull'ipotesi che l'uomo possa essere deceduto a causa di un'overdose.

Il sostituto procuratore Ermanno Cattaneo ha disposto l’autopsia.

