"Intelligenze Generative all'Opera": è il titolo del convegno ospitato domani nell’Aula Magna dell’Ateneo in piazza Università 21 a Sassari con inizio alle 9. L'evento si inserisce nelle azioni del progetto “MED2: comunicare e diffondere esperienze di Media Education”, dedicato alla promozione delle competenze digitali tra i giovani, e si articolerà in due sessioni: la mattina dalle 9 alle 13 per le classi degli istituti scolastici Castelvì, Azuni, Spano, Figari e Paglietti e il pomeriggio dalle 16 alle 19 per tutte le persone interessate e per gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea afferenti ai temi trattati, che avranno l'opportunità di confrontarsi direttamente con gli esperti e approfondire le tematiche trattate.

Tra i relatori Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Didattica e Tecnologie dell’educazione presso l’Università di Bologna, fondatore e presidente della SIREM (Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale), direttore della rivista “REM – Research on Education and Media” e coordinatore del Dottorato di Interesse Nazionale in Learning Sciences and Digital Technologies.

Interverranno anche Luca De Biase, docente all’Università di Pisa del corso di Knowledge Management, Informatica Umanistica; Chiara Panciroli, professoressa ordinaria al Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna nell'ambito della Didattica generale e delle Tecnologie dell'Educazione; Stefano Moriggi, professore associato di Cittadinanza digitale e di Società e Contesti Educativi Digitali presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Mario Pireddu, professore associato di Tecnologie per la Formazione e di Apprendimento in rete e Gestione della conoscenza presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; Giampiero Branca, ricercatore in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il DISSUF dell’Università di Sassari; Simonetta Falchi, ricercatrice di Lingua e traduzione inglese presso l'Università di Sassari.

