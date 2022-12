Sindacati Uil in piazza d’Italia per manifestare contro la manovra del Governo Meloni. Una cinquantina di lavoratori hanno presidiato in maniera pacifica davanti al palazzo della Provincia di Sassari, prima dell’incontro con la prefetta, Paola Dessì. «Protestiamo come nel resto del Paese contro una manovra che non aiuta le persone che lavorano», ha commentato Marco Foddai, segretario Uil. «Chiediamo attenzione alle pensioni, garanzie per le nuove generazioni ed equità fiscale» aggiunge. «Questa legge di bilancio fa un regalo agli evasori con l’ennesimo condono – prosegue Foddai – e inoltre restringe le condizioni del reddito di cittadinanza creando uno squilibrio sociale».

Il sit-In è solo l’inizio di una serie di iniziative che ci saranno in futuro per chiedere investimenti nella scuola, nella ricerca, nella sanità, settori strategici per lo sviluppo del Paese. Nell’incontro con la prefetta una delegazione Uil ha consegnato un documento, firmato dalla segretaria generale Uil, Maria Francesca Ticca, in cui sono indicati i punti salienti che mettono in discussione una legge di bilancio «che contiene scelte sbagliate». Fra queste la flag tax fino a 85mila euro, l’esenzione dell’uso del pos fino a 60 euro e l’abolizione del reddito di cittadinanza.

