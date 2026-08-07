Rinnovato oggi a Sassari, nella sala della Giunta a Palazzo Ducale, il protocollo d’intesa tra Comune, Arcidiocesi e Intergremio per la prosecuzione delle attività del Centro di Documentazione per la storia dei Gremi e dei Candelieri di Sassari, Ce.Do.C.. A sottoscrivere l'accordo, per un altro triennio, sono stati il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, l’arcivescovo Francesco Soddu e il presidente dell’Intergremio Fabio Madau. L'intento comune è quello di preservare, studiare e promuovere il patrimonio storico e documentario legato ai Gremi, ai Candelieri e alla Faradda. La sede del Ce.Do.C. si trova nell’Archivio storico comunale dove viene censita e individuata la documentazione sulla festa conservata nelle diverse sedi cittadine e in altri archivi. Aiutando così studiosi, ricercatori e cittadini nella consultazione. Definite nel triennio le metodologie di lavoro, è iniziato il censimento sistematico delle fonti, dapprima nell’Archivio storico comunale e in seguito nell’Archivio di Stato di Sassari e negli archivi dei Gremi. Attivati poi i rapporti di collaborazione con la Biblioteca di Santa Maria di Betlem e con istituzioni nazionali, tra cui gli Archivi di Stato di Torino e Pisa, oltre alla promozione di varie iniziative di approfondimento, anche con le scuole. Intanto si sta definendo una pubblicazione dedicata a una raccolta degli statuti gremiali. I prossimi obiettivi indicati sono il completamento del censimento delle fonti, la predisposizione di un piano di digitalizzazione, la realizzazione di una piattaforma online e di un sito dedicato, l’organizzazione di eventi di divulgazione e la promozione di progetti editoriali condivisi. Il Comune di Sassari sarà confermato nel ruolo di soggetto coordinatore e continuerà a mettere a disposizione gli spazi dell’Archivio storico comunale. La gestione delle attività sarà affidata a un Comitato direttivo composto da un rappresentante per ciascuno dei tre enti firmatari: Carla Merella per il Comune di Sassari, Fabio Madau per l’Intergremio e Mauro Quidacciolu per l’Arcidiocesi.



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